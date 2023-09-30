Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заснування Альянсу обороних індустрій, який об’єднає представників оборонпрому з усього світу.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою він виступив на Форумі оборонних індустрій, що проходив у Києві 29 вересня.

"Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі", – заявив Зеленський.

"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", – оголосив президент.

Зеленський не уточнив, які це компанії ОПК та з яких країн. Ймовірно, серед них німецький збройовий концерт Rheinmetall.

Він також повторив, що під час візиту до США домовилися про спільне виробництво зброї – фактично "заснування нової промислової екосистеми", яка посилить Україну, США та усіх західних партнерів.

"Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів із Президентом Байденом у Вашингтоні та чітким сигналом усім у світі, що українській силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою – силою нашої держави – готові об’єднувати свій потенціал найсильніші у світі", – додав Зеленський.

Крім того, Зеленський анонсував створення в Україні спеціального економічного режиму для ОПК, а також Оборонного фонду, що стимулюватиме розвиток оборонпрому.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна планує обговорити із США спільне виробництво ППО.