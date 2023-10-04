Лідера "Альтернативи для Німеччини" ушпиталили після "нападу" в Баварії

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявила, що на її федерального лідера Тіно Хрупаллу в середу скоїли напад під час партійного заходу в місті Інгольштадт федеральної землі Баварія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В АдН заявили, що на Хрупаллу напали, після чого його госпіталізували. Стан здоров'я Хрупалли "все ще уточнюється", кажуть у партії, не уточнюючи подробиць.

Поліція Баварії підтвердила проведення операції на місці події в Інгольштадті, але не надала жодних деталей.

Відомо, що Хрупалла мав виступити з промовою в Інгольштадті на тлі регіональних виборів у Баварії цієї неділі. Земля є найбільш густонаселеною в Німеччині, тому грає важливу роль для перевірки настроїв виборців.

Як нагадує DPA, раніше свій виступ у Баварії та Тюрингії скасувала співголова "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель після погроз нападу на неї та родину.

Вайдель і Хрупалла є також головами парламентської групи АдН у Бундестазі.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

У червні лідер АдН Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

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