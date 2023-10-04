Лидера "Альтернативы для Германии" госпитализировали после "нападения" в Баварии

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила, что на ее федерального лидера Тино Хрупаллу в среду совершили нападение во время партийного мероприятия в городе Ингольштадт федеральной земли Бавария.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В АдН заявили, что на Хрупаллу напали, после чего его госпитализировали. Состояние здоровья Хрупалли "все еще уточняется", говорят в партии, не уточняя подробностей.

Полиция Баварии подтвердила проведение операции на месте происшествия в Ингольштадте, но не предоставила никаких деталей.

Известно, что Хрупалла должен был выступить с речью в Ингольштадте на фоне региональных выборов в Баварии в это воскресенье. Земля является самой густонаселенной в Германии, поэтому играет важную роль для проверки настроений избирателей.

Как напоминает DPA, ранее свое выступление в Баварии и Тюрингии отменила сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель после угроз нападения на нее и семью.

Вайдель и Хрупалла также являются председателями парламентской группы АдГ в Бундестаге.

"Альтернатива для Германии" обещает, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

В июне лидер АдГ Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

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