Розвідка Британії пояснила масштабні навчання цивільної оборони в РФ

Останніми днями Росія проводить навчання з цивільної оборони на більшій частині території країни за сценарієм широкомасштабного міжнародного збройного конфлікту.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Ці навчання проводять щорічно з 2012 року і збігаються з Днем цивільної оборони Росії 4 жовтня. Цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені, йдеться в огляді.

Поколіннями СРСР, а згодом Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на війну, що триває в Україні, навряд чи Росія суттєво змінила свою позицію щодо національної готовності за останні місяці, вважають британські аналітики.

Напередодні британська розвідка поділилась, що вважає дуже правдоподібною новину про збиття російськими силами ППО свого власного винищувача Су-35 над Токмаком наприкінці вересня.

В одному з попередніх оглядів розповідали, що Росія посилила роль авіації флоту для контролю у Чорному морі.