Разведка Британии объяснила масштабные учения гражданской обороны в РФ

В последние дни Россия проводит учения по гражданской обороне на большей части территории страны по сценарию широкомасштабного международного вооруженного конфликта.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг, сообщает "Европейская правда".

Эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и совпадают с Днем гражданской обороны России 4 октября. Нынешние учения вряд ли будут кардинально изменены или расширены, говорится в обзоре.

Поколениями СССР, а впоследствии Россия уделяли внимание внутренней подготовке к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, вряд ли Россия существенно изменила свою позицию относительно национальной готовности за последние месяцы, считают британские аналитики.

Накануне британская разведка поделилась, что считает очень правдоподобной новость о сбитии российскими силами ПВО своего собственного истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября.

В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что Россия усилила роль авиации флота для контроля в Черном море.