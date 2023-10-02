Розвідка Британії: РФ посилила роль авіації флоту для контролю у Чорному морі

Британська розвідка відзначає зростання ролі авіації Чорноморського флоту Росії для контролю та операцій в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 2 жовтня.

Останніми тижнями авіаційна компонента почала відігравати особливо значущу роль в операціях ЧФ РФ, зазначає розвідка. Це операції патрулювання з повітря, першочергова мета яких, скоріш за все – на ранній стадії виявляти морські дрони.

Ключову роль у цій діяльності для РФ відіграє літак-амфібія Бе-12, він вилітає з баз в окупованому Криму.

Такі літаки, як Су-24 (FENCER і FLANKER за кодифікацією НАТО), залучаються до ударних операцій, як одного з останніх ударів по острову Зміїний.

"Оскільки все більше діяльності флоту, ймовірно, зміщується до Новоросійська, з огляду на зростання загрози для Севастополя, Росія намагається використовувати спроможності морської авіації, щоб проєктувати силу на північно-західний район Чорного моря", – зазначає розвідка.

Перед цим розвідка констатувала, що після останньої серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.

Тим часом Румунія заявила, що Росія активно й постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у румунських територіальних водах.