Туреччина завдала нових авіаударів по курдах на півночі Іраку після теракту в Анкарі

Туреччина завдала нових авіаударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Туреччини, його заяву наводить агентство Reuters.

Турецькі військово-повітряні сили загалом знищили 58 цілей забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку.

Третя операція після недільного вибуху була проведена в регіонах Метіна, Хакурк, Гара, Кандиль і Асос на півночі Іраку о 19:00 за місцевим часом в середу, і багато бойовиків РПК були "нейтралізовані", заявило Міністерство оборони Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у середу, що всі об'єкти, які належать РПК і сирійським курдським ополченцям в Іраку і Сирії, є "законними цілями".

Міністр оборони Іраку Табет аль-Аббасі відвідає Анкару в четвер, щоб зустрітися з турецьким колегою Яшаром Гюлером, повідомляють турецькі ЗМІ.

У неділю двоє нападників підірвали бомбу біля урядових будівель в Анкарі, в результаті чого обидва загинули, а двоє поліцейських отримали поранення.

В уряді Туреччини заявили, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану.