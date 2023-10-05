Турция нанесла новые авиаудары по курдам на севере Ирака после теракта в Анкаре
Турция нанесла новые авиаудары на севере Ирака после того, как курдская боевая группировка взяла на себя ответственность за взрывы возле правительственных зданий в Анкаре в воскресенье.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минобороны Турции, его заявление приводит агентство Reuters.
Турецкие военно-воздушные силы в целом уничтожили 58 целей запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Третья операция после воскресного взрыва была проведена в регионах Метина, Хакурк, Гара, Кандиль и Асос на севере Ирака в 19:00 по местному времени в среду, и многие боевики РПК были "нейтрализованы", заявило Министерство обороны Турции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в среду, что все объекты, принадлежащие РПК и сирийским курдским ополченцам в Ираке и Сирии, являются "законными целями".
Министр обороны Ирака Табет аль-Аббаси посетит Анкару в четверг, чтобы встретиться с турецким коллегой Яшаром Гюлером, сообщают турецкие СМИ.
В воскресенье двое нападавших взорвали бомбу возле правительственных зданий в Анкаре, в результате чего оба погибли, а двое полицейских получили ранения.
В правительстве Турции заявили, что силовики провели почти полтысячи операций против сети Рабочей партии Курдистана.