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На Канарських островах знову гасять лісову пожежу, евакуювали близько 3000 мешканців

Четвер, 5 жовтня 2023, 10:53

На іспанському острові Тенерифе, що входить до архіпелагу Канарських островів, спалахнула нова лісова пожежа, через яку довелося евакуювати близько 3000 людей.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Пожежа почалася у лісистій місцевості з глибокими ущелинами на північному сході острова, приблизно у тому ж районі, що постраждав від великої лісової пожежі у серпні.

На Канарських островах досі тримається нетипова для осені спека з понад 30°C.  

Близько 2400 людей евакуювали з містечка Санта Урсула, ще 600 – з Ла Оротава. Відомим туристичним районам острова нічого не загрожує, аеропорти також продовжують працювати у звичайному режимі. 

Осередок пожежі стабілізували і за деякий час превентивно евакуйованим мешканцям можуть дозволити повернутися.

Нагадаємо, серпнева лісова пожежа на Тенерифе зачепила близько чверті лісових насаджень на острові. 

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