На Канарських островах знову гасять лісову пожежу, евакуювали близько 3000 мешканців
На іспанському острові Тенерифе, що входить до архіпелагу Канарських островів, спалахнула нова лісова пожежа, через яку довелося евакуювати близько 3000 людей.
Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
Пожежа почалася у лісистій місцевості з глибокими ущелинами на північному сході острова, приблизно у тому ж районі, що постраждав від великої лісової пожежі у серпні.
El Gobierno de Canarias declara el nivel 2 del INFOCA al incendio forestal de Tenerife y asume su control a petición del Cabildo.— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 5, 2023
Ante la evolución del fuego, se ha decidido activar a la UME.https://t.co/4Tbwbvwy5x
На Канарських островах досі тримається нетипова для осені спека з понад 30°C.
Близько 2400 людей евакуювали з містечка Санта Урсула, ще 600 – з Ла Оротава. Відомим туристичним районам острова нічого не загрожує, аеропорти також продовжують працювати у звичайному режимі.
Осередок пожежі стабілізували і за деякий час превентивно евакуйованим мешканцям можуть дозволити повернутися.
Нагадаємо, серпнева лісова пожежа на Тенерифе зачепила близько чверті лісових насаджень на острові.