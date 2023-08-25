На іспанському Тенерифе стабілізували велетенську пожежу, що триває 10 день

На іспанському острові Тенерифе з архіпелагу Канарських островів взяли під контроль велетенську пожежу, що триває з середини місяця.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Місцева влада оголосила, що пожежу стабілізували, але залишається ризик повторного розгорання осередків, особливо у пік денної спеки.

Вогонь з 15 серпня винищив близько 15 тисяч лісистої території у межах національного парку, що оточує вулкан Тейде. Це приблизно чверть лісових насаджень острова. Пожежу називають найгіршою на архіпелазі у новітній історії.

Багато з тисяч евакуйованих мешканців острова вже змогли повернутися додому.

Загалом в Іспанії цього року від лісових пожеж постраждали близько 65 тисяч гектарів території. Це приблизно відповідає середнім показникам останніх років та суттєво менше за показник 2022 року – 228 тисяч гектарів.

Від масштабних лісових пожеж потерпає також Греція, дим від них видно на супутникових знімках.

Осередок в районі міста Александруполіс біля кордону з Туреччиною називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.