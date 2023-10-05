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На Канарских островах снова тушат лесной пожар, эвакуировали около 3000 жителей

Четверг, 5 октября 2023, 10:53

На испанском острове Тенерифе, входящем в архипелаг Канарских островов, вспыхнул новый лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать около 3000 человек.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Пожар начался в лесистой местности с глубокими ущельями на северо-востоке острова, примерно в том же районе, который пострадал от крупного лесного пожара в августе. 

На Канарских островах до сих пор держится нетипичная для осени жара, более 30°C.

Около 2400 человек эвакуировали из городка Санта Урсула, еще 600 – из Ла Оротава. Известным туристическим районам острова ничего не угрожает, аэропорты также продолжают работать в обычном режиме.

Очаг пожара стабилизировали и через некоторое время превентивно эвакуированным жителям могут позволить вернуться.

Напомним, августовский лесной пожар на Тенерифе затронул около четверти лесных насаждений на острове.

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