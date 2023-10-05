На Канарских островах снова тушат лесной пожар, эвакуировали около 3000 жителей

На испанском острове Тенерифе, входящем в архипелаг Канарских островов, вспыхнул новый лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать около 3000 человек.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Пожар начался в лесистой местности с глубокими ущельями на северо-востоке острова, примерно в том же районе, который пострадал от крупного лесного пожара в августе.

#IslasCanarias El Gobierno canario declara el nivel 2 del incendio forestal de Tenerife https://t.co/iD6SHdgkuQ pic.twitter.com/cpOocd9IRz — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) October 5, 2023

На Канарских островах до сих пор держится нетипичная для осени жара, более 30°C.

Около 2400 человек эвакуировали из городка Санта Урсула, еще 600 – из Ла Оротава. Известным туристическим районам острова ничего не угрожает, аэропорты также продолжают работать в обычном режиме.

Очаг пожара стабилизировали и через некоторое время превентивно эвакуированным жителям могут позволить вернуться.

Напомним, августовский лесной пожар на Тенерифе затронул около четверти лесных насаждений на острове.