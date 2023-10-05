Прокуратура Німеччини розслідує інцидент із лідером АдН, але ознак нападу немає

Прокуратура німецької федеральної землі Баварія розпочала розслідування інциденту з лідером ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупаллою, якого ушпиталили, коли йому стало погано на передвиборному заході в місті Інгольштадт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Напередодні стало відомо, що перед виступом в Інгольштадті Хрупаллі раптом стало погано і його забрали в лікарню. За даними Spiegel, політик якийсь час був непритомний і перебував у реанімації.

Прокуратура Баварії каже, що перед тим федеральний лідер АдН зробив селфі з двома молодими людьми за сценою, після чого поскаржився охороні на біль у правому передпліччі. У його партії після цього заявили, що політику могли вколоти отруту.

Але в баварській поліції розшукали двох людей, з якими Хрупалла робив селфі, взяли їхні особисті дані й обшукали – і не знайшли нічого, що могло б вказувати на підготовку до нападу. Слідчі також допитали й лідера АдН та можливих свідків.

"Станом на зараз немає жодних даних про те, що до пана Хрупалли підходили чи що на нього нападали", – заявила прокуратура Баварії.

Як повідомляє Spiegel, у межах розслідування правоохоронці обстежили місце, де міг бути скоєний напад на лідера "Альтернативи для Німеччини", знайшли та вилучили шпильку – але її зв’язок із погіршенням здоров’я Хрупалли ще встановлюється.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

У червні лідер АдН Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

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