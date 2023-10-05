Прокуратура Германии расследует инцидент с лидером АдГ, но признаков нападения нет

Прокуратура немецкой федеральной земли Бавария начала расследование инцидента с лидером ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллой, которого госпитализировали, когда ему стало плохо на предвыборном мероприятии в городе Ингольштадт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Накануне стало известно, что перед выступлением в Ингольштадте Хрупалле вдруг стало плохо и его забрали в больницу. По данным Spiegel, политик какое-то время был без сознания и находился в реанимации.

Прокуратура Баварии говорит, что перед тем федеральный лидер АдГ сделал селфи с двумя молодыми людьми за сценой, после чего пожаловался охране на боль в правом предплечье. В его партии после этого заявили, что политику могли вколоть яд.

Но в баварской полиции разыскали двух людей, с которыми Хрупалла делал селфи, взяли их личные данные и обыскали – и не нашли ничего, что могло бы указывать на подготовку к нападению. Следователи также допросили и лидера АдГ и возможных свидетелей.

"По состоянию на сейчас нет никаких данных о том, что к Тино Хрупалле подходили или что на него нападали", – заявила прокуратура Баварии.

Как сообщает Spiegel, в рамках расследования правоохранители обследовали место, где могло быть совершено нападение на лидера "Альтернативы для Германии", нашли и изъяли булавку – но ее связь с ухудшением здоровья Хрупаллы еще устанавливается.

"Альтернатива для Германии" обещает, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

В июне лидер АдГ Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

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