Парламент Грузії зробив крок до ухвалення закону "про намети", що називають "російським"

Парламент Грузії ухвалив у другому читанні зміни до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".

Про це повідомляє "Грузия Online", пише "Європейська правда".

Законопроєкт підтримали 76 депутатів більшості, проти проголосували 20 депутатів.

Поправки мають увійти до закону "Про збори і маніфестації", згідно з якими учасникам зборів і маніфестацій заборонять зводити тимчасові конструкції, якщо їх розміщення:

створює загрозу учасникам зборів чи демонстрації або іншим особам;

заважає поліції забезпечувати громадський порядок і безпеку;

створює перешкоди нормальному функціонуванню підприємств, установ чи організацій;

не пов'язане з проведенням зборів чи маніфестації.

Порушення нових заборонних норм тягнутиме за собою конфіскацію предмета правопорушення та штраф у розмірі 500 ларі (майже 7 тисяч гривень) або конфіскацію предмета правопорушення та адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб.

А якщо порушник є ще й організатором, то – конфіскацію предмета правопорушення і штраф у розмірі 5000 ларі (майже 70 тисяч гривень) або адміністративне позбавлення волі на строк до 15 діб.

Авторами та ініціаторами законопроєкту є депутати від "Грузинської мрії". Вони вимагають якнайшвидшого розгляду та ухвалення законопроєкту, "з огляду на необхідність ефективного і своєчасного реагування" на загрози, зазначені в заяві Служби безпеки.

Раніше повідомлялося, що парламент Грузії, ймовірно, до кінця цього тижня завершить ухвалення змін до закону про громадські зібрання, які опозиція критикує як "російські".

Ініціатори пояснюють поспіх буцімто необхідністю гарантувати безпеку держустановам і громадянам Грузії, посилаючись на заяву Служби держбезпеки від 18 вересня про те, що нібито певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

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