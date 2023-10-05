Парламент Грузии сделал шаг к принятию закона "о палатках", который называют "российским"

Парламент Грузии принял во втором чтении изменения в закон об общественных собраниях, которые оппозиция критикует как "российские".

Об этом сообщает "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

Законопроект поддержали 76 депутатов большинства, против проголосовали 20 депутатов.

Поправки должны войти в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым участникам собраний и манифестаций запретят возводить временные конструкции, если их размещение:

создает угрозу участникам собрания или демонстрации или другим лицам;

мешает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность;

создает препятствия нормальному функционированию предприятий, учреждений или организаций;

не связано с проведением собрания или манифестации.

Нарушение новых запретительных норм повлечет за собой конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 500 лари (почти 7 тысяч гривен) или конфискацию предмета правонарушения и административное лишение свободы на срок до 15 суток.

А если нарушитель является еще и организатором, то – конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари (почти 70 тысяч гривен) или административное лишение свободы на срок до 15 суток.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты от "Грузинской мечты". Они требуют скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта, "учитывая необходимость эффективного и своевременного реагирования" на угрозы, указанные в заявлении Службы безопасности.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии, вероятно, до конца этой недели завершит принятие изменений в закон об общественных собраниях, которые оппозиция критикует как "российские".

Инициаторы объясняют спешку якобы необходимостью обеспечить безопасность госучреждениям и гражданам Грузии, ссылаясь на заявление Службы госбезопасности от 18 сентября о том, что якобы определенная группа лиц готовит в стране дестабилизацию и беспорядки по "украинскому сценарию", конечной целью которых является смена власти насильственным путем.

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