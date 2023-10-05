Білий дім засудив "неймовірно жахливий" удар Росії по крамниці на Харківщині

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр висловила співчуття Україні у зв’язку з російським ударом по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинула 51 людина.

Про це, як передає "Європейська правда", вона заявила на брифінгу в четвер.

Представниця Білого дому підкреслила, що російські удари по Україні відбуваються щодня.

"Можете собі уявити ситуацію, коли ви йдете до крамниці з дітьми, міркуючи, що у вас буде на вечерю. І тут стається вибух, тіла людей лежать навкруги. Це неймовірно жахливо для українців, ваших колег, які повідомляють про це з місця, для сімей і дітей. Це відбувається в Україні щодня", – зазначила Жан-П’єр.

"Саме тому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, її сміливим людям боротись за їхні свободу й демократію", – додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, в четвер удень російські війська обстріляли кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер" У результаті загинула 51 людина, зокрема 6-річний хлопчик, ще шестеро зазнали поранень.

Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар засудили, зокрема, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс, президент Естонії Алар Каріс.