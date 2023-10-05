Боррель про звірство РФ на Харківщині: Це воєнний злочин, безкарності не буде

Високий представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував російський удар по селу Гроза Харківської області, в результаті якого загинула 51 цивільна людина.

Про це йдеться в заяві Борреля, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу назвав російський удар по Харківщині "черговою огидною атакою на невинних цивільних людей, на додаток до щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту, які вона продовжує здійснювати щодня".

"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", – наголосив Боррель.

Він також підтвердив підтримку України з боку ЄС і додав, що Євросоюз високо цінує силу, мужність та опір українського народу.

Нагадаємо, в четвер удень російські війська обстріляли кафе-магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер" У результаті загинула 51 людина, зокрема 6-річний хлопчик, ще шестеро зазнали поранень.

Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс і президент Естонії Алар Каріс.