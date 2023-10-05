Посол Британії про удар РФ по кафе на Харківщині: Ми повинні перемогти це зло

Посол Британії Мартін Гарріс прокоментував російський удар по кафе у селі Гроза на Харківщині, де загинула щонайменше 51 людина.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За його словами, він з жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.

З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.



Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких.



Ми повинні перемогти це зло. — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) October 5, 2023

"Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", – заявив Гарріс.

Повідомлялося, що у кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинула щонайменше 51 людина, проходили поминки за померлим односельцем.

Близько 13:30 у четвер росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині.

Новий посол Британії Мартін Гарріс офіційно розпочав свою роботу в Україні 11 вересня.