Президент Естонії про трагедію на Харківщині: Ось чому Україна потребує нашої допомоги

Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей.

Про це він написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Президент Естонії назвав обстріл Росією цивільних людей на Харківщині "абсолютно жахливим".

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – підкреслив Каріс.

This is absolutely terrible news. Killing civilians is pathetic. Every crime is followed by punishment. Such tragedies confirm that UA continues to need help and support https://t.co/maM2ueGPMA