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Президент Естонії про трагедію на Харківщині: Ось чому Україна потребує нашої допомоги

Четвер, 5 жовтня 2023, 18:02

Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, в результаті якого загинули понад 50 людей.

Про це він написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Президент Естонії назвав обстріл Росією цивільних людей на Харківщині  "абсолютно жахливим".

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має бути покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – підкреслив Каріс.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень.

Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

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Естонія