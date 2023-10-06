Експрезиденту Франції Саркозі висунули ще одне звинувачення через тиск на свідка

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі у п’ятницю оголосили ще одне кримінальне звинувачення в межах розслідування можливого тиску на свідків, пов’язаного зі справою про незаконне фінансування виборчої кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Слідчі судді вирішили, що мають підстави звинуватити Саркозі в отриманні вигоди від маніпуляцій зі свідченнями і змові з метою спотворення ходу правосуддя.

Йдеться про справу, пов'язаною зі звинуваченнями Саркозі в отриманні грошей у покійного лівійського диктатора Муамара Каддафі для фінансування виборчої кампанії у 2007-му. У цій справі експрезидент Франції має постати перед судом у 2025 році.

Ключовий свідок у справі, франко-ліванський бізнесмен Зіад Такіддін, стверджував, що передав Саркозі три валізи з п'ятьма мільйонами євро готівкою у 2006 і 2007 роках. Але у 2020-му Такіддін раптом відмовився від свідчень – це викликало підозри, що Саркозі міг чинити на нього тиск.

Раніше експрезидент Франції уже був двічі засуджений за корупцію та зловживання впливом в інших справах, пов'язаних зі спробами вплинути на суддю та фінансуванням виборчої кампанії. З обома вироками він не згоден і оскаржує їх в апеляції. Попри це, Саркозі став першим президентом П'ятої Республіки, який отримав тюремний строк.

Адвокати Саркозі повідомили AFP, що їхній клієнт буде "захищати свою честь" і за останнім звинуваченням.

Для 68-річного експрезидента Франції, який був при владі з 2007 по 2012 рік й досі зберігає вплив на французьку політику, останнє звинувачення стане третім, у якому ще немає судового вироку.

У листопаді він має постати перед судом за ймовірне порушення правил фінансування виборчих кампаній під час своєї спроби переобрання у 2012 році, яку він програв соціалісту Франсуа Олланду.