Экс-президенту Франции Саркози выдвинули еще одно обвинение из-за давления на свидетеля

Бывшему президенту Франции Николя Саркози в пятницу предъявили еще одно уголовное обвинение в рамках расследования возможного давления на свидетелей, связанного с делом о незаконном финансировании избирательной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Следственные судьи решили, что имеют основания обвинить Саркози в получении выгоды от манипуляций со свидетельствами и заговоре с целью искажения хода правосудия.

Речь идет о деле, связанном с обвинениями Саркози в получении денег у покойного ливийского диктатора Муамара Каддафи для финансирования избирательной кампании в 2007-м. По этому делу экс-президент Франции должен предстать перед судом в 2025 году.

Ключевой свидетель по делу, франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиддин, утверждал, что передал Саркози три чемодана с пятью миллионами евро наличными в 2006 и 2007 годах. Но в 2020-м Такиддин вдруг отказался от показаний – это вызвало подозрения, что Саркози мог оказывать на него давление.

Ранее экс-президент Франции уже был дважды осужден за коррупцию и злоупотребление влиянием в других делах, связанных с попытками повлиять на судью и финансированием избирательной кампании. С обоими приговорами он не согласен и оспаривает их в апелляции. Несмотря на это, Саркози стал первым президентом Пятой Республики, который получил тюремный срок.

Адвокаты Саркози сообщили AFP, что их клиент будет "защищать свою честь" и по последнему обвинению.

Для 68-летнего экс-президента Франции, который был у власти с 2007 по 2012 год и до сих пор сохраняет влияние на французскую политику, последнее обвинение станет третьим, в котором еще нет судебного приговора.

В ноябре он должен предстать перед судом за вероятное нарушение правил финансирования избирательных кампаний во время своей попытки переизбрания в 2012 году, которую он проиграл социалисту Франсуа Олланду.