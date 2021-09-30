Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Саркозі визнали винним у махінаціях з фінансуванням виборчої кампанії

Четвер, 30 вересня 2021, 12:12

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже вдвічі більше від дозволеної межі.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер - Республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, у тому числі шість місяців умовно.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

Читайте більше: Президентів по весні саджають: за що карають екслідера Франції Ніколя Саркозі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Саркозі кримінал
powered by lun.ua

Статті

Війна на словах: як переклад може змінити результати дипломатичних переговорів

Філологічні дрібниці часто стають причинами зовсім не дріб’язкових міжнародних проблем, юридичних казусів і різночитань.
30 вересня 2021 — Євгенія Габер, радник прем'єр-міністра

Знову популярний: чому агросектор Польщі став лідером зі зростання зарплат

Перед пандемією понад 100 тисяч громадян України приїжджало до Польщі на сезонні аграрні роботи. Через кризу COVID-19 зарплати в цій галузі стрімко зросли.
30 вересня 2021 — Павел Козляк, EWL Group

Чи буде успішним саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріоритети євроінтеграції

На які здобутки може розраховувати Київ за результатами саміту Україна-ЄС? І на яких напрямках євроінтеграції варто зосередитися українській владі?
29 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Юрій Панченко, Європейська правда