Саркозі визнали винним у махінаціях з фінансуванням виборчої кампанії

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже вдвічі більше від дозволеної межі.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер - Республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього глави держави рік ув’язнення, у тому числі шість місяців умовно.

Нагадаємо, 1 березня Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

Після вироку 29 вересня Саркозі чекає ще один судовий процес про можливе лівійське фінансування його кампанії.

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