Командувач армії Литви потрапив у новий скандал, приховавши навчання в Росії

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис приховав те, що він навчався у Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT із посиланням на сайт alfa.lt.

За даними журналістів, Рупшис приховав той факт, що у 1985-1989 роках навчався у Новочеркаському вищому військовому училищі. У Збройних силах стверджують, що той ніколи не закінчував Новочеркаське вище військове училище і залишив його за власним бажанням.

Військовий склав присягу на вірність Литовській державі 11 листопада 1990 року, коли приєднався до системи національної оборони. На той час Литва ще не отримала міжнародного визнання після відновлення незалежності.

У канцелярії президента Гітанаса Науседи вже заявили, що глава держави на етапі висунення кандидатури не знав про те, що генерал Рупшис навчався в Росії.

"Міноборони не надавало цієї інформації, коли представляло його президенту. Президент був поінформований про навчання Рупшиса пізніше. Думка президента про кандидатуру командувача армії ґрунтується на більш ніж 30-річній службі Рупшиса в Литві", – зазначили в канцелярії президента.

Кандидатуру військового на посаду командувача збройних сил висунув у 2019 році тодішній міністр оборони Раймундас Каробліс. Пізніше Науседа представив його кандидатуру на розгляд Сейму, а останній дав остаточне схвалення.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Лауринас Кащюнас також стверджує, що не знав про цей факт.

Раніше Рупшис офіційно перепросив після того, як журналісти з’ясували, що він орендував квартиру у свого сина – зятя власника компанії з виробництва інфраструктури зв’язку Teltonika.

Перед цим стало відомо, що у Сеймі Литви наразі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах. Причому колишні члени КПРС є майже у всіх фракціях.