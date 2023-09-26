Низка членів Сейму Литви приховала своє членство в компартії

У Сеймі Литви наразі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на портал 15min.

Згідно з інформацією розслідувачів сайту, майже у всіх фракціях Сейму є колишні члени КПРС.

П'ятьох ексчленів виявили у Демократичній групі "В ім'я Литви", по чотири у фракціях "Союзу Вітчизни – Литовських християнських демократів", Литовського союзу "селян" та "зелених" і Литовської соціал-демократичної партії, а також двох у фракції Ліберального руху та одного у Фракції свободи.

Розслідувачі отримали особові справи 12 чинних парламентаріїв з-поміж документів КПРС і комсомольської організації, що зберігаються в Особливому архіві Литви.

Решту членів компартії вони визначили під час інтерв'ю з депутатами Сейму, яких відібрали за віком або досвідом роботи.

Лідер правлячого "Союзу Вітчизни – Литовських християнських демократів" (СО-ЛХД), міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс уже заявив, що не знав про колишнє членство деяких своїх колег у КПРС.

"Це новина. Я дотримуюся негативної думки, але така вже в нас тенденція. Політики вирішили просто не повідомляти про ці факти", – сказав Ландсбергіс.

"Мабуть, єдине узагальнення полягає в тому, що такі речі мають декларуватися, щоб не було сюрпризів ні для вас, ні для ваших колег. Я сподіваюся, що правила будуть єдині для всіх і всі напишуть, до якої партії він коли-небудь належав", – додав він.

Раніше Басманний суд Москви заочно арештував трьох литовських суддів, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го. Слідчий комітет РФ звинувачує суддів Вільнюського окружного суду у винесенні "завідомо неправосудного вироку".

Вирок у цій справі Вільнюський окружний суд виніс у березні 2019 року.