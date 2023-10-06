Командующий армии Литвы попал в новый скандал, скрыв обучение в России

Командующий Вооруженных сил Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис скрыл то, что он учился в России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на сайт alfa.lt.

По данным журналистов, Рупшис скрыл тот факт, что в 1985-1989 годах учился в Новочеркасском высшем военном училище. В Вооруженных силах утверждают, что тот никогда не заканчивал Новочеркасское высшее военное училище и оставил его по собственному желанию.

Военный принял присягу на верность Литовскому государству 11 ноября 1990 года, когда присоединился к системе национальной обороны. В то время Литва еще не получила международного признания после восстановления независимости.

В канцелярии президента Гитанаса Науседы уже заявили, что глава государства на этапе выдвижения кандидатуры не знал о том, что генерал Рупшис учился в России.

"Минобороны не предоставляло этой информации, когда представляло его президенту. Президент был проинформирован об обучении Рупшиса позже. Мнение президента о кандидатуре командующего армией основывается на более чем 30-летней службе Рупшиса в Литве", – отметили в канцелярии президента.

Кандидатуру военного на должность командующего вооруженными силами выдвинул в 2019 году тогдашний министр обороны Раймундас Кароблис. Позже Науседа представил его кандидатуру на рассмотрение Сейма, а последний дал окончательное одобрение.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас также утверждает, что не знал об этом факте.

Ранее Рупшис официально извинился после того, как журналисты выяснили, что он арендовал квартиру у своего сына – зятя владельца компании по производству инфраструктуры связи Teltonika.

Перед этим стало известно, что в Сейме Литвы сейчас работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах. Причем бывшие члены КПСС есть почти во всех фракциях.