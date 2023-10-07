Глава МЗС Британії засудив безпрецедентну атаку на Ізраїль

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив про повну підтримку Лондоном Ізраїлю після безпрецедентного нападу бойовиків ХАМАС на країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За словами міністра закордонних справ, уряд буде "тісно співпрацювати" з ізраїльським колегою і вже контактує з ним.

"Велика Британія повністю засуджує ці терористичні атаки проти Ізраїлю, і ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону і, звичайно, будемо тісно співпрацювати з ізраїльським урядом", – додав він.

"Ми вже контактуємо з ним і продовжуємо це робити, щоб захистити британських громадян в Ізраїлі і спробувати якнайшвидше досягти миру", – сказав Клеверлі.

Як повідомляла "Українська правда", в суботу вранці з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС.

ЦАХАЛ оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Наразі в Ізраїлі повідомляють про щонайменше 100 загиблих і понад 700 поранених.

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.

США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.