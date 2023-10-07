Пентагон пообіцяв забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони

Глава Міноборони США Ллойд Остін відреагував на безпрецедентну атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Остіна розміщено на сайті Пентагону.

Міністр оборони США заявив, що уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі.

"Наша відданість праву Ізраїлю на самозахист залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув в результаті цього огидного нападу на цивільних осіб", – заявив Остін.

"У найближчі дні Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму", – наголосив він.

Як повідомляла "Українська правда", з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС в суботу вранці.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".

Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.

Наразі в Ізраїлі повідомляють про щонайменше 40 загиблих і понад 700 поранених.

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.