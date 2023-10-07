Глава МИД Британии осудил беспрецедентную атаку на Израиль

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о полной поддержке Лондоном Израиля после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По словам министра иностранных дел, правительство будет "тесно сотрудничать" с израильским коллегой и уже контактирует с ним.

"Великобритания полностью осуждает эти террористические атаки против Израиля, и мы поддерживаем право Израиля на самооборону и, конечно, будем тесно сотрудничать с израильским правительством", – добавил он.

"Мы уже контактируем с ним и продолжаем это делать, чтобы защитить британских граждан в Израиле и попытаться как можно быстрее достичь мира", – сказал Клеверли.

Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 100 погибших и более 700 раненых.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.

США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны.