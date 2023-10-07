ЄС засудив атаку ХАМАС проти Ізраїлю: тероризм у найогиднішій формі
Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала атаку тероризмом у найогиднішій його формі.
"Я однозначно засуджую напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів" – йдеться у її заяві в Twitter (X).
"Рішуче засуджуємо невибіркові атаки, спрямовані проти Ізраїлю та його народу сьогодні вранці, що спричинили терор і насильство проти невинних громадян. Мої думки з усіма жертвами. ЄС солідарний з ізраїльським народом у цей жахливий момент" – написав у свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель.
Про однозначне засудження нападу заявив також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади ХАМАС. Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують.
ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти", – заявив він.
Як повідомляла "Українська правда", з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети внаслідок атаки бойовиків ХАМАС в суботу вранці, у містах пожежі, щонайменше одна людина загинула.
Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни".
Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву.