У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан через мігрантів

Муніципалітет Братислави оголосив надзвичайний стан у столиці Словаччини з суботи через транзитну міграцію.

Про це повідомив речник мерії Братислави Петер Бубла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME.

"В результаті того, що сусідні держави закрили свої кордони, більші групи мігрантів починають концентруватися і в столиці, в тому числі матері з маленькими дітьми", – додав Бубла, зазначивши, що оголошення надзвичайного стану дозволяє місту більш оперативно і ефективно управляти наданням необхідної допомоги.

Він зазначив, що місто у співпраці з Центром праці, соціальних справ і сім'ї, а також неурядовими організаціями допомагає з розміщенням матерів з маленькими дітьми, забезпеченням продуктами харчування, а також необхідними медикаментами.

Словаччина заявила в середу, що відновить перевірки на кордоні з Угорщиною, щоб зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в’їжджають до країни.

На цей крок Братислава пішла після того, як Польща, Чехія та Австрія оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною. Перевірки триватимуть щонайменше 10 днів, щоб стримати нелегальну міграцію.

Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.

За словами міністра внутрішніх справ, Словаччина зареєструвала 39 688 мігрантів з початку року до 1 жовтня — в 11 разів більше, ніж рік тому.