Ще одна країна ЄС повертає контроль на кордоні зі Словаччиною

Австрія з опівночі середи відновлює прикордонний контроль зі Словаччиною на тлі ускладнення ситуації з нелегальною міграцією.

Про це у вівторок оголосив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Контроль на словацько-австрійському кордоні спочатку триватиме десять днів. Його мета полягає в тому, щоб запобігти використанню контрабандистами альтернативних маршрутів транспортування нелегальних мігрантів через Австрію.

Австрія стала третьою після Чехії та Польщі країною Євросоюзу, яка оголосила про посилення контролю на кордоні зі Словаччиною.

У Братиславі з нерозумінням сприйняли рішення сусідів. Словацький виконувач обов’язків прем’єр-міністра Людовіт Одор закликав до "європейського рішення" проблеми міграції.

"Якщо одна країна почне більше охороняти свій кордон, це призведе до каскадного ефекту, за який ми всі заплатимо, і результат буде дуже незрозумілим", – вважає Одор.

У Словаччині фіксують усе більшу кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до країни на шляху до Німеччини та решти Західної Європи. Це переважно молоді чоловіки з Близького Сходу та Афганістану, більшість із яких прибувають так званим балканським маршрутом.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністри внутрішніх справ Німеччини, Польщі та Чехії досягли домовленості про створення спільної робочої групи, яка працюватиме під егідою Європолу, для ефективної боротьби з нелегальною міграцією.