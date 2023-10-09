Аеропорт Гамбурга зупинив роботу через загрозу нападу на літак з Ірану

Аеропорт Гамбурга зупинив роботу у понеділок через загрозу нападу на літак, що прилетів зі столиці Ірану Тегерана.

Про це повідомила телевізійна мережа NDR, пише "Європейська правда".

Погроза надійшла до федеральної поліції електронною поштою. Вона стосувалася пасажирського літака, який прилетів з Тегерана до Гамбурга. На борту літака – 198 пасажирів і 16 членів екіпажу.

Зараз літак проходить огляд у безпечному місці, пасажирів вивели до окремого виходу, де їхній багаж обшукують.

Федеральна поліція розгорнула на місці велику кількість працівників та вважає загрозу серйозною. На місці чергує пожежна служба.

Через операцію поліції польоти призупинено. За даними аеропорту, з 12:40 зльотів і посадок не було.

"У зв'язку з заходом федеральної поліції зльоти і посадки на короткий час неможливі. Можливі затримки рейсів. Слідкуйте за статусом рейсу", – заявили в аеропорту.

Ці події відбуваються на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до засідання Парламентської асамблеї НАТО заявив, що Іран причетний до війни проти України і атаки на Ізраїль.

Ця новина також надійшла в перший день спеціального засідання урядів Німеччини та Франції в Гамбурзі, на якому були присутні канцлер Олаф Шольц і президент Емманюель Макрон.