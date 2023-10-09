ЗМІ: Німеччина та Франція радяться щодо вирішення розбіжностей в енергетиці та обороні

У понеділок уряди Франції та Німеччини розпочинають безпрецедентну дводенну зустріч у Гамбурзі з метою налагодити відносини на тлі розбіжностей у питаннях енергетики, промисловості та оборонної політики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Наразі головним предметом суперечок між двома країнами є реформа електроенергетики ЄС, де Німеччина та деякі інші країни ЄС наполягають на більш жорстких правилах державної підтримки цін на електроенергію, що може завдати шкоди французькій промисловості.

"Сенс двосторонніх відносин полягає у подоланні розбіжностей – в цьому полягає суть ЄС", – заявив агентству неназваний член французького уряду на умовах анонімності.

Дводенна зустріч у німецькому місті Гамбург має на меті поставити відносини на нову основу, а не виробити конкретні політичні ініціативи, зазначає Reuters.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що розбіжності між Німеччиною та Францією призводять до затримок у багатьох питаннях – від фінансування України до правил нагляду за національними бюджетами.

За інформацією посадовців з декількох країн, без узгодження між Парижем і Берліном ЄС не вдається вирішити кілька пріоритетних і чутливих питань, чому не допомагає відсутність особистого порозуміння між канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Питання, які залишаються нерозв'язаними у Брюсселі, включають переговори про розмір поповнення шестирічного спільного бюджету ЄС (MFF), що містить критично важливу фінансову підтримку для України, а також оновлену версію правил, що регулюють, скільки країни можуть позичати і витрачати в рамках пакту стабільності та зростання.

Раніше Європарламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро.