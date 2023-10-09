Аэропорт Гамбурга остановил работу из-за угрозы нападения на самолет из Ирана

Аэропорт Гамбурга остановил работу в понедельник из-за угрозы нападения на самолет, прилетевший из столицы Ирана Тегерана.

Об этом сообщила телевизионная сеть NDR, пишет "Европейская правда".

Угроза поступила в федеральную полицию по электронной почте. Она касалась пассажирского самолета, который прилетел из Тегерана в Гамбург. На борту самолета – 198 пассажиров и 16 членов экипажа.

Сейчас самолет проходит досмотр в безопасном месте, пассажиров вывели к отдельному выходу, где их багаж обыскивают.

Федеральная полиция развернула на месте большое количество сотрудников и считает угрозу серьезной. На месте дежурит пожарная служба.

Из-за операции полиции полеты приостановлены. По данным аэропорта, с 12:40 взлетов и посадок не было.

"В связи с заходом федеральной полиции взлеты и посадки на короткое время невозможны. Возможны задержки рейсов. Следите за статусом рейса", – заявили в аэропорту.

Эти события происходят на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к заседанию Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Иран причастен к войне против Украины и атаке на Израиль.

Эта новость также поступила в первый день специального заседания правительств Германии и Франции в Гамбурге, на котором присутствовали канцлер Олаф Шольц и президент Эмманюэль Макрон.