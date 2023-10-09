Низка авіакомпаній призупинили або скасували рейси до Ізраїлю

Польоти до Тель-Авіву у зв’язку з нападом ХАМАС на Ізраїль призупинили ще три американські та кілька найбільших європейських авіакомпаній.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Рейси до Ізраїлю призупинили американські American Airlines, United Airlines та Delta Airlines після того, як Держдеп США видав відповідні попередження.

Air France оголосила, що призупиняє польоти до Тель-Авіва "до подальших оголошень", так само вчинив лоукостер Wizz Air і британський easyJet.

Рейси на вівторок і середу з основного аеропорту Лондона "Хітроу" і в зворотному напрямку скасувала також Virgin Atlantic.

British Airways поки планують виконувати заплановані рейси, але зі зміненим часом відправлення.

Нідерландська компанія KLM скасувала рейси на вівторок і середу.

У понеділок в мережі з’явилося відео, що дозволяє припускати влучання однієї з ракет поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Нагадаємо, Польща планує евакуювати своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками. Тим часом Молдова поки не планує евакуації, оскільки охочі ще мають можливість залишити країну комерційними рейсами.