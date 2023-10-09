Польща евакуюватиме своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками
Польська армія організує "евакуаційний міст" для громадян Польщі, які перебували в Ізраїлі як туристи на момент останніх подій в країні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.
Міністр оголосив, що армія організує централізовану евакуацію для польських туристів в Ізраїлі літаками Військово-повітряних сил.
Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju. pic.twitter.com/5y4NI6wHjU— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023
"Ми будемо перевозити наших співвітчизників на борту військових літаків на Крит, звідки вони безпечно повернуться у свою країну", – зазначив Блащак.
Нагадаємо, у Молдові заявили, що поки не планують евакуації своїх громадян, оскільки усі охочі можуть вилетіти з Ізраїлю комерційними пасажирськими рейсами.
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