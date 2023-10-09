Польща евакуюватиме своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками

Польська армія організує "евакуаційний міст" для громадян Польщі, які перебували в Ізраїлі як туристи на момент останніх подій в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оголосив, що армія організує централізовану евакуацію для польських туристів в Ізраїлі літаками Військово-повітряних сил.

Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju. pic.twitter.com/5y4NI6wHjU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

"Ми будемо перевозити наших співвітчизників на борту військових літаків на Крит, звідки вони безпечно повернуться у свою країну", – зазначив Блащак.

Нагадаємо, у Молдові заявили, що поки не планують евакуації своїх громадян, оскільки усі охочі можуть вилетіти з Ізраїлю комерційними пасажирськими рейсами.

У Румунії підтвердили, що в Ізраїлі під час бойових дій між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС загинув громадянин Румунії у лавах ЦАХАЛ.

США підтвердили загибель в Ізраїлі дев'яти своїх громадян.

Неофіційно повідомлялося, що серед заручників ХАМАС можуть бути громадяни Німеччини.