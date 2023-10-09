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Польща евакуюватиме своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками

Понеділок, 9 жовтня 2023, 16:35

Польська армія організує "евакуаційний міст" для громадян Польщі, які перебували в Ізраїлі як туристи на момент останніх подій в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оголосив, що армія організує централізовану евакуацію для польських туристів в Ізраїлі літаками Військово-повітряних сил.

"Ми будемо перевозити наших співвітчизників на борту військових літаків на Крит, звідки вони безпечно повернуться у свою країну", – зазначив Блащак.

Нагадаємо, у Молдові заявили, що поки не планують евакуації своїх громадян, оскільки усі охочі можуть вилетіти з Ізраїлю комерційними пасажирськими рейсами. 

У Румунії підтвердили, що в Ізраїлі під час бойових дій між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС загинув громадянин Румунії у лавах ЦАХАЛ. 

США підтвердили загибель в Ізраїлі дев'яти своїх громадян. 

Неофіційно повідомлялося, що серед заручників ХАМАС можуть бути громадяни Німеччини. 

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