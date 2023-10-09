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Ряд авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Израиль

Понедельник, 9 октября 2023, 17:06

Полеты в Тель-Авив в связи с нападением ХАМАС на Израиль приостановили еще три американские и несколько крупнейших европейских авиакомпаний. 

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Рейсы в Израиль приостановили американские American Airlines, United Airlines и Delta Airlines после того, как Госдеп США выдал соответствующие предупреждения. 

Air France объявила, что приостанавливает полеты в Тель-Авив "до дальнейших объявлений", так же поступил лоукостер Wizz Air и британский easyJet. 

Рейсы на вторник и среду из основного аэропорта Лондона "Хитроу" и в обратном направлении отменила также Virgin Atlantic.

British Airways пока планируют выполнять запланированные рейсы, но с измененным временем отправления. 

Нидерландская компания KLM отменила рейсы на вторник и среду. 

В понедельник в сети появилось видео, позволяющее предполагать попадание одной из ракет вблизи аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, Польша планирует эвакуировать своих туристов из Израиля военными самолетами. Тем временем Молдова пока не планирует эвакуации, поскольку желающие еще имеют возможность покинуть страну коммерческими рейсами. 

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