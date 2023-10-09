Ряд авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Израиль

Полеты в Тель-Авив в связи с нападением ХАМАС на Израиль приостановили еще три американские и несколько крупнейших европейских авиакомпаний.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Рейсы в Израиль приостановили американские American Airlines, United Airlines и Delta Airlines после того, как Госдеп США выдал соответствующие предупреждения.

Air France объявила, что приостанавливает полеты в Тель-Авив "до дальнейших объявлений", так же поступил лоукостер Wizz Air и британский easyJet.

Рейсы на вторник и среду из основного аэропорта Лондона "Хитроу" и в обратном направлении отменила также Virgin Atlantic.

British Airways пока планируют выполнять запланированные рейсы, но с измененным временем отправления.

Нидерландская компания KLM отменила рейсы на вторник и среду.

В понедельник в сети появилось видео, позволяющее предполагать попадание одной из ракет вблизи аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, Польша планирует эвакуировать своих туристов из Израиля военными самолетами. Тем временем Молдова пока не планирует эвакуации, поскольку желающие еще имеют возможность покинуть страну коммерческими рейсами.