Молдова поки не евакуює своїх громадян в Ізраїлі

Молдова поки не пропонує евакуацію своїм громадянам в Ізраїлі через останні події, оскільки охочі мають можливість самостійно залишити країну.

Як повідомляє Newsmaker, про це повідомив посол Молдови в Ізраїлі Александр Ройтман.

Кишинів не організовує евакуацію своїх громадян, оскільки повністю зупинили польоти лише деякі авіакомпанії і охочі мають можливість самостійно виїхати з Ізраїлю. Водночас посольство запустило додаткові гарячі лінії для тих, кому потрібні консультації чи допомога.

Посол зазначив, що громадяни Молдови, якщо забажають, можуть у пріоритетному порядку вилетіти з Ізраїлю рейсами Tarom згідно із домовленістю між Кишиневом і Бухарестом.

Посол додав, що серед вбитих або викрадених бойовиками ХАМАС людей, наскільки відомо, немає громадян Молдови.

В Ізраїлі перебуває близько 13 тисяч громадян Молдови, близько 7 тисяч з них працюють на будівництві, ще 5 тисяч – у сфері догляду.

Нагадаємо, у Румунії підтвердили, що в Ізраїлі під час бойових дій між Армією оборони Ізраїлю і ХАМАСом загинув громадянин Румунії у лавах АОІ.

Неофіційно повідомлялося, що серед заручників ХАМАСу можуть бути громадяни Німеччини.