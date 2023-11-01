Болгарія може забрати церкву РПЦ собі у власність

Прокуратура Болгарії після перевірки виявила, що існують підстави оформити державну власність над церквою святого Миколая Чудотворця в Софії, яким зараз користується Російська православна церква.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на News.bg, заявив міністр регіонального розвитку й будівництва Болгарії Андрій Цеков після зустрічі з очільником генпрокуратури країни Бориславом Сарафовим.

Як пояснив Цеков журналістам, його відомство у середу отримало листа від прокуратури, яка провела розслідування фактів і обставин, пов'язаних із правом власності Російської православної церкви на церкву.

Фото: БНР

Матеріали справи виявили підстави вважати, що власність РПЦ на будівлю є сумнівною, а підстави її отримання не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні зносини й закону про власність, уточнив журналістам представник прокуратури Віктор Малінов.

"Держава набуває власність на території іншої держави за згодою держави перебування, але таких рішень болгарських компетентних органів немає", – пояснив він.

З’ясувалось також, що не існує доказів виконання Радянським Союзом зобов’язань із відбудови церкви після Другої світової війни (вона тоді зобов’язалась оплатити третину вартості ремонтних робіт).

За словами міністра регіонального розвитку Болгарії, матеріали прокурорської перевірки налічують чотири теки документів, і відомство витратить десь місяць на їхнє вивчення. Після цього воно може ухвалити рішення оскаржити власність на церкву в суді.

У вересні Агентство національної безпеки Болгарії оголосило про вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

Болгарські спецслужби заявили, що священники були складовою гібридної стратегії Росії "щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів".