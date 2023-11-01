Болгария может забрать церковь РПЦ себе в собственность

Прокуратура Болгарии после проверки обнаружила, что существуют основания оформить государственную собственность над церковью святого Николая Чудотворца в Софии, которым сейчас пользуется Русская православная церковь.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.bg, заявил министр регионального развития и строительства Болгарии Андрей Цеков после встречи с главой генпрокуратуры страны Бориславом Сарафовым.

Как пояснил Цеков журналистам, его ведомство в среду получило письмо от прокуратуры, которая провела расследование фактов и обстоятельств, связанных с правом собственности Русской православной церкви на церковь.

ФОТО: БНР

Материалы дела выявили основания полагать, что собственность РПЦ на здание является сомнительной, а основания ее получения не соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях и закону о собственности, уточнил журналистам представитель прокуратуры Виктор Малинов.

"Государство приобретает собственность на территории другого государства с согласия государства пребывания, но таких решений болгарских компетентных органов нет", – пояснил он.

Выяснилось также, что не существует доказательств выполнения Советским Союзом обязательств по восстановлению церкви после Второй мировой войны (она тогда обязалась оплатить треть стоимости ремонтных работ).

По словам министра регионального развития Болгарии, материалы прокурорской проверки насчитывают четыре папки документов, и ведомство потратится где-то месяц на их изучение. После этого оно может принять решение оспорить собственность на церковь в суде.

В сентябре Агентство национальной безопасности Болгарии объявило о высылке из страны представителя Русской православной церкви и еще двух священников – граждан Беларуси.

Болгарские спецслужбы заявили, что священники были составляющей гибридной стратегии России "по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".