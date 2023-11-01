Добровольців в армії Естонії навчатимуть управлінню дронами

Союз оборони Естонії – добровольчі збройні формування країни – у межах державної закупівлі почнуть навчання на операторів дронів, а також відпрацьовуватимуть бойові дії в умовах використання безпілотників противником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Бойові дрони вже кілька років перебувають на озброєнні як Сил оборони Естонії (збройних сил), так і Кайтселійта (Союзу оборони).

Нещодавно Кайтселійт оголосив тендер на державну закупівлю понад 100 дронів, а також бюджет на план навчання з їхнього використання, маскування та обслуговування.

"У Сил оборони Естонії, звичайно, більше можливостей. Ми хочемо займатися навчанням на операторів дронів великої кількості цивільного населення, щоб його вміння можна було б використовувати на полі бою", – прокоментував голова Генерального штабу Кайтселійта Ееро Ребо.

Він пояснив, що в сучасних умовах на полі бою збройним силам Естонії потрібно буде багато людей, які зможуть керувати дронами, збирати інформацію й правильно її обробляти.

Навчання на дронах в Естонії передбачатиме також специфіку ландшафту: здебільшого він складається з лісів, що робить роботу дронів-розвідників набагато складнішою.

В армії Естонії також планують створити підрозділ, що спеціалізуватиметься виключно на використанні дронів-камікадзе, враховуючи досвід війни РФ проти України.