Добровольцев в армии Эстонии будут обучать управлению дронами

Союз обороны Эстонии – добровольческие вооруженные формирования страны – в рамках государственной закупки начнут обучение на операторов дронов, а также будут отрабатывать боевые действия в условиях использования беспилотников противником.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Боевые дроны уже несколько лет находятся на вооружении как Сил обороны Эстонии (вооруженных сил), так и Кайтселийта (Союза обороны).

Недавно Кайтселийт объявил тендер на государственную закупку более 100 дронов, а также бюджет на план обучения по их использованию, маскировке и обслуживанию.

"У Сил обороны Эстонии, конечно, больше возможностей. Мы хотим заниматься обучением на операторов дронов большого количества гражданского населения, чтобы его умения можно было бы использовать на поле боя", – прокомментировал глава Генерального штаба Кайтселийта Ээро Ребо.

Он пояснил, что в современных условиях на поле боя вооруженным силам Эстонии нужно будет много людей, которые смогут управлять дронами, собирать информацию и правильно ее обрабатывать.

Обучение на дронах в Эстонии будет предусматривать также специфику ландшафта: в основном он состоит из лесов, что делает работу дронов-разведчиков гораздо сложнее.

В армии Эстонии также планируют создать подразделение, которое будет специализироваться исключительно на использовании дронов-камикадзе, учитывая опыт войны РФ против Украины.