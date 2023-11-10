Байден описав план гуманітарних пауз у Газі

Президент США Джо Байден озвучив план про щоденні гуманітарні паузи, яка дозволяє забезпечити потік гуманітарної допомоги в Газу, а також безпечний прохід для цивільних осіб, які намагаються врятуватися від конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).

За його словами, адміністрація США робить все, що в її силах, щоб збільшити гуманітарні поставки та допомогу, вказавши на вантажівки з гуманітарною допомогою, які вже успішно доставлені в охоплений війною регіон.

Він зазначив, що починаючи 9 листопада відкрито два гуманітарних пропускних пункти, які вже дозволили тисячам людей дістатися до безпечного місця.

"Ми також робимо все, що в наших силах, щоб збільшити гуманітарні поставки й допомогу. Два дні тому було 96 вантажівок з вантажами, а вчора – 106 вантажівок. Але нам потрібно побачити більше, і якнайшвидше. Ми прагнемо щонайменше 150 вантажівок на день, щодня", – сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що Ізраїль ухвалює свої власні рішення, адже бореться з ворогом, який оселився серед цивільного населення, що наражає на небезпеку невинних палестинців.

"Вони (Ізраїль) зобов'язані розрізняти терористів і цивільних осіб та повністю дотримуватися міжнародного права... Даю вам слово: я продовжуватиму відстоювати безпеку цивільного населення та зосереджуся на збільшенні допомоги для полегшення страждань людей в Газі", – резюмував Байден.

Напередодні у Білому домі заявили, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.

Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.

8 листопада країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі.