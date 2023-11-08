Країни G7 закликали до "гуманітарних пауз" у Газі 

Країни "Групи семи" закликали до "гуманітарних пауз" у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у секторі Гази, щоб уможливити доставку гуманітарної допомоги і захистити цивільне населення.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ "Сімки" у заяві після зустрічі у Токіо не вжили фрази про "припинення вогню", але закликали до "гуманітарних пауз та коридорів, щоби уможливити невідкладно потрібну допомогу, пересування цивільних і звільнення заручників".

"Ми наголошуємо на необхідності захищати цивільних і дотримуватися норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", – додали міністри.

Також міністри G7 висловили стурбованість інцидентами з нападами ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан на місцеве палестинське населення.

У заяві також закликали до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі двох держав як "єдиного способу до справедливого, тривалого і безпечного миру".

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час телефонної розмови у понеділок попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.

Під час візиту до Ізраїлю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнають повне право Ізраїлю захищатися, але має значення, як той це робить, і цивільне населення в Газі має бути захищене.