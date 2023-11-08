ЗМІ: Байден і Сі зустрінуться у Сан-Франциско 15 листопада

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада, коли лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону зберуться на щорічну економічну зустріч.

Про це повідомило японське агентство Kyodo News з посиланням на американського високопосадовця, передає "Європейська правда".

Перші за рік переговори віч-на-віч між президентами США і Китаю відбудуться в той час, як дві найбільші світові держави шукають шляхи стабілізації свого інтенсивного суперництва, хоча геополітична напруженість між ними не демонструє жодних ознак ослаблення.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що США і Китай проводять останні приготування до зустрічі Байдена і Сі в цей день, яка відбудеться в кулуарах зустрічі лідерів форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Китай ще не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС, але Білий дім заявив минулого тижня, що обидві країни "в принципі" домовилися про зустріч своїх лідерів у Сан-Франциско.

Сі не ступав на американську землю з квітня 2017 року. Обидва президенти раніше зустрічалися віч-на-віч у листопаді минулого року протягом близько трьох годин на Балі, Індонезія, під час саміту "Групи 20".

Білий дім повідомив, що Байден вирушить до Сан-Франциско 14 листопада, за день до відкриття саміту за участю 21 країни Тихоокеанського регіону, в тому числі Австралії, Гонконгу, Японії, Перу, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду і Японії.

Незважаючи на те, що Сполучені Штати і Китай подвоїли торговельні обмеження, посилаючись на міркування національної безпеки, і часто обмінюються різкими заявами щодо Тайваню, Південно-Китайського моря і багатьох інших питань, високопосадовці двох країн збільшили прямі контакти по різних каналах напередодні саміту АТЕС.

У четвер міністерка фінансів США Джанет Єллен зустрінеться з керівником економічної політики Китаю Хе Ліфеном у Сан-Франциско.

Наприкінці жовтня провідний китайський дипломат Ван Ї відвідав Вашингтон і провів переговори окремо з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і головним радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Хоча розбіжності з основних гострих питань залишаються, Вашингтон і Пекін неодноразово заявляли, що хочуть "відповідально" управляти двосторонніми відносинами і гарантувати, що їхня конкуренція не переросте в конфлікт.

Адміністрація Байдена прагне відновити військові канали зв'язку з Китаєм, щоб зменшити ризик прорахунків. Але залишається незрозумілим, чи вдасться Байдену і Сі домовитися про відновлення зв'язку під час двосторонньої зустрічі наступного тижня.

Обидві країни заявили, що хочуть обговорити потенційні сфери співпраці щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату.

Проте вони зайняли різні позиції щодо війни Росії проти України і конфлікту, який спалахнув місяць тому між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підтвердила проведення саміту ЄС-Китай у грудні – він уперше з 2019 року відбудеться в очному форматі.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на саміті в червні.

Між тим, представник Китаю був відсутній на останній зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру", яка відбулась на Мальті.