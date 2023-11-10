СМИ узнали, о чем Байден будет говорить с Си в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско 15 ноября будет говорить о необходимости восстановления каналов связи между вооруженными силами обеих стран.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и усилия США для препятствования Китаю в получении доступа к новейшим американским технологиям.

По данным американских чиновников, лидеры обсудят ряд вопросов, в частности, перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – сказал один из американских чиновников.

По его словам, Байден выразит Си обеспокоенность "опасной" и "провокационной" военной активностью Китая вокруг Тайваня.

Чиновники отмечают, что саммит не означает изменение в политике США в отношении Китая, но является признанием того, что государства нуждаются в эффективных каналах коммуникации.

По данным СМИ, Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры в Сан-Франциско 15 ноября, когда лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона соберутся на ежегодную экономическую встречу.

27 октября Байден принял министра иностранных дел Китая и главу канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Вана И. Перед тем топ-дипломат Китая встречался также с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Эти встречи стали последними в серии контактов на высоком уровне между США и Китаем в попытках стабилизировать непростые отношения между двумя странами – из-за вопроса Тайваня, агрессивных действий Китая на море, инцидента со сбитым над территорией США китайским воздушным шаром, опасений относительно роли Китая в войне России против Украины.