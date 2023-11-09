Міністр оборони Німеччини вважає, що країна має стати "хребтом" для безпеки Європи

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у нових безпекових реаліях його країна має взяти на себе основну відповідальність у гарантуванні безпеки Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Bild.

Презентуючи керівні принципи політики у сфері оборони, Пісторіус наголосив, що з відкритим нападом Росії на Україну безпекова ситуація у Європі радикально змінилася.

"Як країна з найбільшим населенням і найбільшою економікою у центрі Європи, Німеччина має бути "хребтом" політики стримування і колективного захисту у Європі", – заявив Борис Пісторіус.

У презентованих принципах формулюють основні завдання для Бундесверу на найближчі роки, які мають закласти основу для "ефективного, боєздатного Бундесверу у майбутньому". Це охоплює питання особового складу, організаційної системи, інфраструктури, фінансування, закупівель.

Раніше повідомляли, що німецький уряд має намір серйозно поставитися до цілей НАТО щодо витрат країн-членів Альянсу на свою оборону у вигляді 2% валового внутрішнього продукту.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен висловив думку, що європейським державам варто перейняти фінську модель підтримання обороноздатності країни, збільшивши чисельність збройних сил і запаси боєприпасів, щоб бути спроможними протистояти ризикам з боку Росії.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс наголошував, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.