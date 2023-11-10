Шольц обещает больше инвестиций в оборону

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в дальнейшем правительство будет больше инвестировать в оборону и в следующем году достигнет требования НАТО – не менее 2% ВВП на оборонный бюджет.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", об этом он заявил на конференции Бундесвера.

Шольц заверил военное руководство, что армия будет иметь больше финансирования в долгосрочной перспективе, повторив свои слова о "поворотном моменте" в истории после открытого нападения России на Украину.

"Сегодня нельзя серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии долго избегали – нам нужен сильный Бундесвер... Мирный порядок, который мы знали – под угрозой", – заявил канцлер.

По его словам, Германия уже в следующем году достигнет установленной НАТО цели о расходах на оборону в размере не менее 2% ВВП.

Шольц напомнил об анонсированном еще в 2022 году фонде на 100 млрд евро для Бундесвера, и отметил, что до конца года две трети этой суммы уже будут заложены в контракты для армии.

Канцлер отметил, что увеличение финансирования – лишь часть необходимых изменений, поскольку армии нужно избавиться от организационных и бюрократических недостатков, которые создавали проблемы в предыдущие годы.

Несмотря на признание проблем с количеством личного состава, канцлер не рассматривает восстановление обязательной службы по призыву. По его мнению, вместо этого нужно более интенсивно привлекать уже имеющихся резервистов.

Министр обороны Германии недавно заявил, что страна должна стать "хребтом" для безопасности Европы.

Между тем министр обороны Финляндии выразил мнение, что европейским государствам следует перенять финскую модель поддержания обороноспособности страны, увеличив численность вооруженных сил и запасы боеприпасов, чтобы быть способными противостоять рискам со стороны России.