В небі Естонії винищувачі з чотирьох країн відпрацювали відбиття раптової загрози

В небі Естонії напередодні винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Іспанії провели навчання з відбиття раптової загрози, яка вимагала оперативної взаємодії всіх наявних сил у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами заступника начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії з оперативних питань Марта Вендли, маневри Neptune Strike вперше продемонстрували здатність підрозділів союзників швидко й ефективно проєктувати силу на тисячі кілометрів.

"Союзники показали, що Естонію захищають, зокрема, ті підрозділи, які не перебувають у нашій країні. Вони здатні діяти швидко й ефективно, оперативно реагувати на загрозу на морі, на суші та в повітрі", – сказав Вендла.

Під час навчань симулювали ситуацію загрози Естонії, яку необхідно відбивати з відстані в кілька тисяч кілометрів ударному морському угрупованню альянсу (STRIKEFORNATO).

Neptune Strike – один із заходів НАТО, орієнтований на посилення пильності. Ініціатива фокусується на поліпшенні взаємодії між союзниками, особливо у сфері проведення морських і десантних операцій. Спільні заняття спрощують координацію дій між планувальниками і допомагають проводити різні морські операції. До того ж відпрацьовують сценарії реакції на різноманітні загрози.

Раніше повідомляли, що в межах навчань Neptune Strike авіаносець Королівського військово-морського флоту Великої Британії Queen Elizabeth вперше здійснив плавання під командуванням НАТО.

Нагадаємо, 2 листопада в Угорщині почались військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил Північноатлантичного Альянсу – найбільші для країни за останні роки.