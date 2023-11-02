В Угорщині почались найбільші за останні роки навчання за участі НАТО

В Угорщині з 2 по 26 листопад триватимуть військові навчання Adaptive Hussars 23 за участю сил Північноатлантичного Альянсу – найбільші для країни за останні роки.

Про це в четвер оголосило угорське Міністерство оборони, повідомляє "Європейська правда".

Навчання Adaptive Hussars 23, покликані "перевірити оборонні спроможності" Угорщини, відбудуться в кількох районах країни із залученням місцевої цивільної влади.

Коментуючи початок навчань, міністр оборони Угорщини Кшиштоф Шалай-Бобровницький сказав, що "ми живемо в епоху небезпек разом із війною, нелегальною міграцією й загрозою тероризму в Європі".

"Для угорського уряду збереження миру, безпека Угорщини й угорського народу є найважливішою річчю, яку можна гарантувати добре вишколеними силами оборони", – додав він.

Міноборони Угорщини попередило, що на час навчань на дорогах буде частіше з’являтись військова техніка, тож водіїв просять поставитись до цього з розумінням і враховувати цю обставину під час подорожей.

Нагадаємо, що проведення навчань ще у вересні анонсував начальник Генштабу Угорщини Габор Беренді.

За даними ЗМІ, НАТО на наступний рік готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.